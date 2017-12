A cura di @Omotto.

Le stagioni passano, e in specifico ci aspettano altri tre mesi di freddo.

Una ragione in più per vedere che esce dagli studi d’animazione nipponici (e in specifico per questa segnalazione, parlare magari un po’ della stagione passata).

RandomC per una preview più approfondita e Anichart per qualcosa di più agile.

Immagine da Wikimedia Commons.