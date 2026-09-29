Continua a leggere: 100 coloni israeliani hanno impedito il rientro a casa di una famiglia palestinese in Cisgiordania, nonostante la scorta dell’esercito
Fonte: il Post
100 coloni israeliani hanno impedito il rientro a casa di una famiglia palestinese in Cisgiordania, nonostante la scorta dell’esercito
29 Set 2026 • 0 commenti
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