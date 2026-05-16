È la protesta messa in atto dal deputato Roberto Giachetti contro lo stallo politico di oltre un anno e mezzo alla commissione di vigilanza Rai, e ha ottenuto qualcosa
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Fonte: il Post
12 giorni di sciopero della fame e un ammanettamento alla Camera
16 Mag 2026 • 0 commenti
È la protesta messa in atto dal deputato Roberto Giachetti contro lo stallo politico di oltre un anno e mezzo alla commissione di vigilanza Rai, e ha ottenuto qualcosa
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