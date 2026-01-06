Dissapore ci propone una riflessione leggera, ma non superficiale, su un simbolo natalizio che fatica a lasciare la tavola anche dopo Capodanno. Ogni Dicembre il panettone torna al centro delle tavole italiane, ma quest’anno la sua presenza sembra aver superato la misura. Tra acquisti mirati, regali incrociati e curiosità gastronomiche, molte case si sono ritrovate con più scatole del previsto. Il fenomeno non riguarda solo il gusto o la tradizione, ma anche abitudini di consumo, prezzi in aumento e un’offerta sempre più ampia, che va dal prodotto industriale a quello artigianale. Questo articolo prova a fare il punto sulla “questione panettoni”: quanti ne abbiamo comprati, quanto abbiamo speso, perché abbiamo esagerato e cosa racconta tutto questo del nostro modo di vivere le feste.