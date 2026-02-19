Continua a leggere: 18 manifestanti che lo scorso autunno avevano partecipato a proteste per la Palestina a Torino sono stati sottoposti a misure cautelari
Fonte: il Post
18 manifestanti che lo scorso autunno avevano partecipato a proteste per la Palestina a Torino sono stati sottoposti a misure cautelari
19 Feb 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: 18 manifestanti che lo scorso autunno avevano partecipato a proteste per la Palestina a Torino sono stati sottoposti a misure cautelari
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.