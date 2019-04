25 anni senza Kurt Cobain

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Il Sole 24 Ore e Rai News ricordano Kurt Cobain a 25 anni dalla sua morte.

Tra i tanti estimatori (in questo caso postumi) di Kurt Cobain ci fu lo scrittore David Foster Wallace, morto anche lui suicida nel 2008, che poco dopo la notizia del suicidio della rockstar scrisse: «Per dire, non avevo neanche… non avevo neanche sentito nominare i Nirvana finché non è morto lui. È roba assolutamente pazzesca. Ma incredibilmente carica di dolore. Cioè, se uno… insomma, hai presente tutto quello che stavo cercando di dire, in maniera goffa, un po’ a tentoni, sulla nostra generazione? Ecco, Cobain ha trovato… Cobain ha trovato dei modi incredibilmente potenti e disturbanti di dire la stessa cosa».

“Welcome to Aberdeen. Come as you are”. Un cartello stradale all’ingresso della città dà il benvenuto ai visitatori di Aberdeen, meno di 17 mila abitanti, a 60 km da Portland. Qui il 20 febbraio 1967 nacque Kurt Cobain, fondatore, chitarrista e frontman dei Nirvana. Sua è la frase Come as you are, titolo del secondo singolo più venduto dalla band dopo Smells like teen Spirit. L’album era Nevermind, 1991, uno dei più importanti degli anni novanta e della storia del rock in generale.