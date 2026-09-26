40 anni di Dylan Dog

Dylan Dog, l’indagatore dell’Incubo festeggia oggi il prestigioso traguardo dei suoi quarant’anni. Era il 26 settembre 1986 quando nelle edicole usciva il primo storico numero, L’Alba dei Morti Viventi.

Accolto inizialmente tiepidamente dal pubblico (le vendite iniziali furono basse e la Bonelli stava pensando alla chiusura della serie), tramite un passaparola tra lettori inizio a emergere come fumetto di culto tanto che all’inizio del 1990 il personaggio era ormai un fenomeno di costume inarrestabile. La Bonelli dovette creare due serie di ristampe per fare fronte alla richieste del pubblico.