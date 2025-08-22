50 giardini, 100 anni di dati

Francesca Boccaletto per IlBoLive tratta di un recente studio condotto su 50 giardini botanici e arboreti nel mondo.

La ricerca ha analizzato un secolo di dati (dal 1921 al 2021) per comprendere le dinamiche di raccolta, conservazione e utilizzo delle piante viventi ex situ, cioè fuori dal loro ambiente naturale.

Lo studio Insights from a century of data reveal global trends in ex situ living plant collections, recentemente pubblicato su Nature Ecology & Evolution, ha analizzato un secolo di dati, dal 1921 al 2021, provenienti da 50 giardini botanici e arboreti del mondo, che attualmente custodiscono mezzo milione di piante (in questo elenco, però, non figurano orti italiani). Lo studio fornisce approfondimenti sull’evoluzione storica, lo stato attuale e la traiettoria futura delle collezioni a livello globale. Per caratterizzare le dinamiche di crescita, i cinquanta orti sono stati analizzato sia singolarmente che in combinazione, ricostruendo i contenuti di una meta-collezione in un periodo di 100 anni, a partire dal 1921 e fino al 2021, individuando l’espansione più rapida tra il 1975 e il 1992. Dopo questo periodo il ritmo è rallentato, raggiungendo un nuovo picco nel 2008, quindi stabilizzandosi ed entrando in una fase di graduale declino dal 2015 al 2021.

Le collezioni di piante svolgono una funzione cruciale nella ricerca scientifica, nella conservazione della biodiversità e nella lotta ai cambiamenti climatici. La ricerca evidenzia la necessità di una rete globale tra orti botanici per proteggere le specie più minacciate e condividere dati e competenze.

Lo studio sottolinea come i giardini botanici abbiano raggiunto la loro capacità massima di conservazione, e propone strategie per migliorare la protezione e la ricerca sulle piante terrestri.