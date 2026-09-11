A 25 anni dagli attentati dell’11 settembre, che ne è di Al-Qaeda? Non è stata distrutta, anzi: è ancora viva e vegeta.

Un articolo del magazine online Lucy, Sulla cultura parla della biografia di Abdallah Azzam, ispiratore di Al-Qaeda, scritta da Thomas Hegghammer, ricercatore della Cambridge University.

Decapitata più volte, Al-Qaeda è viva e vegeta. Ed è vivo e vegeto anche il movimento jihadista-salafita di cui è espressione, “il movimento di ribellione transnazionale più longevo della storia” secondo il ricercatore Thomas Hegghammer, che qualche anno fa ha dedicato una biografia straordinariamente puntuale all’ispiratore del nucleo originario di quel movimento, la “carovana del jihad”: Abdallah Azzam (The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad, Cambridge University Press).