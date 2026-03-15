A scrutinio quasi completo il Partito Popolare ha vinto ma i socialisti hanno guadagnato due seggi, dopo le sconfitte in Extremadura e Aragona
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Fonte: il Post
A Castiglia e León per il governo socialista spagnolo è andata un po’ meglio
15 Mar 2026 • 0 commenti
A scrutinio quasi completo il Partito Popolare ha vinto ma i socialisti hanno guadagnato due seggi, dopo le sconfitte in Extremadura e Aragona
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