Nella città pugliese i negozi sono chiusi, i supermercati vuoti ed è finita la benzina, ma i blocchi continuano e gran parte della popolazione li sostiene
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Fonte: il Post
A Cerignola sono tutti in sciopero contro il carovita
17 Ott 2026 • 0 commenti
Nella città pugliese i negozi sono chiusi, i supermercati vuoti ed è finita la benzina, ma i blocchi continuano e gran parte della popolazione li sostiene
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