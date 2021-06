A che cosa serve l’innovazione digitale nel welfare?

Un articolo su Pandora Rivista a cura di Eleonora Perobelli e Andrea Rotolo si occupa dell’innovazione digitale nei servizi di welfare e si interroga sul ruolo che questa può avere nel futuro della società.

Profondi cambiamenti hanno scosso gli ultimi quindici anni: ripetute crisi economiche, popolazione sempre più vecchia e calo delle nascite, gli anni difficili della pandemia stanno modificando rapidamente la nostra società e aprendo interrogativi in cerca di risposte.

Una delle soluzioni per superare le carenze dei pubblici servizi fa leva sull’innovazione digitale.

Tra le possibili soluzioni proposte per supplire alle carenze del pubblico si inseriscono le iniziative di innovazione sociale, che mirano a trovare nuove modalità per rispondere a bisogni tradizionalmente meno presidiati, grazie al coinvolgimento di attori e risorse non convenzionali. Tra le leve più presenti in queste iniziative rientra l’innovazione digitale, ossia lo sviluppo e/o introduzione di strumenti tecnologici per aumentare l’efficacia dei servizi e ampliare il bacino di utenti raggiungibili (es. piattaforme, realtà aumentata, ecc.). Nonostante l’urgenza di affrontare le sfide sociali in corso e le potenzialità offerte dall’innovazione digitale, già sperimentata in larga scala in altri settori quali la sanità, il mondo del welfare appare ancora reticente all’adozione di questo tipo di innovazione. Perché?