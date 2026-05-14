I casi accertati finora sono otto, mentre si indaga su altri tre probabili e sempre legati alla nave da crociera Hondius: in Italia tutti i test sono negativi
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Fonte: il Post
A che punto è il focolaio da hantavirus
14 Mag 2026 • 0 commenti
I casi accertati finora sono otto, mentre si indaga su altri tre probabili e sempre legati alla nave da crociera Hondius: in Italia tutti i test sono negativi
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