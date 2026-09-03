Dopo mesi di pressioni statunitensi libri e uniformi sono introvabili, senza benzina i mezzi di trasporto non vanno e ci sono frequenti blackout
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Fonte: il Post
A Cuba è iniziato l’anno scolastico, ma non per tutti
3 Set 2026 • 0 commenti
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