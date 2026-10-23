Nella riserva Geloi Wetland è aumentata la mortalità dei piccoli e non è chiaro da dove provengano questi rifiuti speciali
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Fonte: il Post
A Gela le cicogne muoiono per i lacci emostatici scambiati per lombrichi
23 Ott 2026 • 0 commenti
Nella riserva Geloi Wetland è aumentata la mortalità dei piccoli e non è chiaro da dove provengano questi rifiuti speciali
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