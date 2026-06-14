Continua a leggere: A Ginevra, in Svizzera, ci sono stati scontri con la polizia durante una grossa manifestazione contro il G7 nella vicina Évian
Fonte: il Post
A Ginevra, in Svizzera, ci sono stati scontri con la polizia durante una grossa manifestazione contro il G7 nella vicina Évian
14 Giu 2026 • 0 commenti
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