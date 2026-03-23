Continua a leggere: A Hong Kong la polizia potrà avere le password dei telefoni dei cittadini sospettati di violare la legge sulla sicurezza nazionale
Fonte: il Post
A Hong Kong la polizia potrà avere le password dei telefoni dei cittadini sospettati di violare la legge sulla sicurezza nazionale
23 Mar 2026 • 0 commenti
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