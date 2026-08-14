È il museo della memoria, dedicato al periodo della guerriglia tra il 1980 e il 2000: alla nuova presidente Keiko Fujimori non piace
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Fonte: il Post
A Lima si fa la fila davanti a un museo che rischia di chiudere
14 Ago 2026 • 0 commenti
È il museo della memoria, dedicato al periodo della guerriglia tra il 1980 e il 2000: alla nuova presidente Keiko Fujimori non piace
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