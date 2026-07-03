Lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha detto che sarebbe molto difficile sostenere le stesse posizioni di un tempo
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Fonte: il Post
A Luigi Di Maio serviva andare al governo per fare i conti con la realtà
3 Lug 2026 • 0 commenti
Lo ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha detto che sarebbe molto difficile sostenere le stesse posizioni di un tempo
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