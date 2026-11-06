Continua a leggere: A Macao il politico pro-democrazia Au Kam San è stato condannato nel primo processo per violazione della legge sulla sicurezza nazionale
Fonte: il Post
A Macao il politico pro-democrazia Au Kam San è stato condannato nel primo processo per violazione della legge sulla sicurezza nazionale
6 Nov 2026 • 0 commenti
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