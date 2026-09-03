È stata attenta a concentrare le critiche contro il regime senza estenderle al governo statunitense, che un tempo era il suo principale sostenitore
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Fonte: il Post
A María Corina Machado non piace l’accordo fra Venezuela e Stati Uniti sul petrolio
3 Set 2026 • 0 commenti
È stata attenta a concentrare le critiche contro il regime senza estenderle al governo statunitense, che un tempo era il suo principale sostenitore
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