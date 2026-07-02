Né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora deciso se farle, in vista delle elezioni del 2027, ma intanto molti si fanno avanti
Continua a leggere: A Milano si candidano tutti alle primarie, ma le primarie non ci sono
Fonte: il Post
A Milano si candidano tutti alle primarie, ma le primarie non ci sono
2 Lug 2026 • 0 commenti
Né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora deciso se farle, in vista delle elezioni del 2027, ma intanto molti si fanno avanti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.