Continua a leggere: A Napoli sono stati sospesi i treni fra i Campi Flegrei e Pozzuoli per livelli anomali di anidride carbonica in una galleria
Fonte: il Post
A Napoli sono stati sospesi i treni fra i Campi Flegrei e Pozzuoli per livelli anomali di anidride carbonica in una galleria
13 Giu 2026 • 0 commenti
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