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A Natalie Wynn basta un video all’anno

A Natalie Wynn basta un video all’anno

19 Mar 2026 di hookii0 commenti

Con il suo canale ContraPoints è diventata una delle critiche culturali più originali e influenti di internet, capace di persuadere anche chi la pensa molto diversamente
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Fonte: il Post


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