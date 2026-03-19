Con il suo canale ContraPoints è diventata una delle critiche culturali più originali e influenti di internet, capace di persuadere anche chi la pensa molto diversamente
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Fonte: il Post
A Natalie Wynn basta un video all’anno
19 Mar 2026 • 0 commenti
Con il suo canale ContraPoints è diventata una delle critiche culturali più originali e influenti di internet, capace di persuadere anche chi la pensa molto diversamente
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