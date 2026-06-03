Nelle ultime settimane alcuni gruppi di persone sono stati visti e ripresi mentre si calavano nelle fogne e poi uscivano qualche ora dopo
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Fonte: il Post
A New York si indaga su uno strano andirivieni attraverso i tombini
3 Giu 2026 • 0 commenti
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