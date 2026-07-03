Continua a leggere: A New York un uomo è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla sede dell’ONU, per protesta contro il controllo cinese sul Tibet
Fonte: il Post
A New York un uomo è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla sede dell’ONU, per protesta contro il controllo cinese sul Tibet
3 Lug 2026 • 0 commenti
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