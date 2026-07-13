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Fonte: il Post
A Palermo i carabinieri hanno fermato 15 persone sospettate di aver ordinato o compiuto aggressioni e minacce contro i commercianti
13 Lug 2026 • 0 commenti
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