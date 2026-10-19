Dureranno tutta la notte e riguarderanno solo alcune zone: è un tentativo del governo di ripristinare l’ordine dopo le proteste
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Fonte: il Post
A Parigi e in altre città francesi sono stati disposti dei coprifuoco temporanei
19 Ott 2026 • 0 commenti
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