A pesca di astici in Maine

«È a questo punto che entra in scena Giulia. Ha una salopette arancione uguale alla mia, si china ad aprire la nassa e ne tira fuori granchi e pesci, subito ributtati in mare; diverso invece è il destino degli astici. Io osservo senza sapere cosa ci faccio lì, con la sensazione che, in un’altra vita possibile, ad aiutare Josh avrei potuto esserci io».

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Fonte: il Post