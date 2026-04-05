Il leader dell’opposizione ungherese è favorito nei sondaggi, ma cambiare le cose sarà difficile dopo 16 anni di governo illiberale con Viktor Orbán
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Fonte: il Post
A Péter Magyar non basterà vincere le elezioni
5 Apr 2026 • 0 commenti
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