Forse c’entra la recente attività sismica dei Campi Flegrei, ma i tecnici stanno ancora facendo analisi e rilievi
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Fonte: il Post
A Pozzuoli è stata chiusa una scuola per i livelli anomali di anidride carbonica
16 Apr 2026 • 0 commenti
Forse c’entra la recente attività sismica dei Campi Flegrei, ma i tecnici stanno ancora facendo analisi e rilievi
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