Oltre la metà delle richieste di fondi per riparare le case nell’area dei Campi Flegrei è stata respinta per irregolarità di cui molti proprietari dicono di non essere a conoscenza
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Fonte: il Post
A Pozzuoli gli abusi edilizi bloccano la ricostruzione dopo il terremoto
18 Mag 2026 • 0 commenti
Oltre la metà delle richieste di fondi per riparare le case nell’area dei Campi Flegrei è stata respinta per irregolarità di cui molti proprietari dicono di non essere a conoscenza
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