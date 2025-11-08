È stato investito da una delle auto a guida autonoma dell’azienda Waymo, che un pezzo della popolazione vede con molta ostilità
Fonte: il Post
A San Francisco ci sono state proteste per un gatto ucciso da un taxi robot
8 Nov 2025 • 0 commenti
