Il consiglio di sorveglianza dell’azienda lo ha votato all’unanimità, nonostante pochi giorni fa fosse stato contestato dai lavoratori
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Fonte: il Post
A sorpresa, è stato approvato il piano di Volkswagen per tagliare altri 50mila posti di lavoro
3 Set 2026 • 0 commenti
Il consiglio di sorveglianza dell’azienda lo ha votato all’unanimità, nonostante pochi giorni fa fosse stato contestato dai lavoratori
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