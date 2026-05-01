Non solo perché è un pezzo importante della cultura locale – con la sua nomenclatura oscura per il resto d’Italia – ma anche perché produce un giro d’affari da 900 milioni di euro l’anno
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Fonte: il Post
A Trieste il caffè si fa sul serio
1 Mag 2026 • 0 commenti
Non solo perché è un pezzo importante della cultura locale – con la sua nomenclatura oscura per il resto d’Italia – ma anche perché produce un giro d’affari da 900 milioni di euro l’anno
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