«La ragione della mia e della vostra incapacità di disegnare è nitida. E c’è un test infallibile per capire se il problema è proprio quello (ma io mi rifiuto di farlo, perché sono fuori scala nella mia inettitudine)»
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Fonte: il Post
A tutti noi che disegniamo da schifo
14 Mar 2026 • 0 commenti
«La ragione della mia e della vostra incapacità di disegnare è nitida. E c’è un test infallibile per capire se il problema è proprio quello (ma io mi rifiuto di farlo, perché sono fuori scala nella mia inettitudine)»
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