Continua a leggere: Acciaierie d’Italia ha detto che gli stabilimenti dell’ex ILVA di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre
Fonte: il Post
Acciaierie d’Italia ha detto che gli stabilimenti dell’ex ILVA di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre
8 Ott 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Acciaierie d’Italia ha detto che gli stabilimenti dell’ex ILVA di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 novembre
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.