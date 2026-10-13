Ha rilanciato un vecchio marchio per provare a replicare il successo dell’Aperol Spritz, con una variante più leggera ma altrettanto colorata
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Fonte: il Post
Adesso Campari vuole convincere gli americani a bere il Sarti Rosa
13 Ott 2026 • 0 commenti
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