Il presidente argentino dice che farà ricorso a un tribunale se non verrà bloccato un progetto petrolifero al largo delle isole contese
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Fonte: il Post
Adesso Milei ha dato un ultimatum al Regno Unito sulle Falkland
29 Set 2026 • 0 commenti
Il presidente argentino dice che farà ricorso a un tribunale se non verrà bloccato un progetto petrolifero al largo delle isole contese
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