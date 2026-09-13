«La cosa più bella è quando arriva quella del mio paese. Allora mi metto la maglietta del supermercato locale, ancora gestito dalla famiglia che l’ha fondato e che ogni cinque anni celebra il compleanno con t-shirt a tema, e ci vado tutto contento»
Continua a leggere: Adoro le sagre. Voi no?
Fonte: il Post
Adoro le sagre. Voi no?
13 Set 2026 • 0 commenti
«La cosa più bella è quando arriva quella del mio paese. Allora mi metto la maglietta del supermercato locale, ancora gestito dalla famiglia che l’ha fondato e che ogni cinque anni celebra il compleanno con t-shirt a tema, e ci vado tutto contento»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.