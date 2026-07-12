Ogni estate dal 1982 a Bologna si gioca un torneo che coinvolge giocatori professionisti e dilettanti, davanti a migliaia di persone
Continua a leggere: Ai Giardini Margherita il basket “da campetto” è una cosa seria
Fonte: il Post
Ai Giardini Margherita il basket “da campetto” è una cosa seria
12 Lug 2026 • 0 commenti
Ogni estate dal 1982 a Bologna si gioca un torneo che coinvolge giocatori professionisti e dilettanti, davanti a migliaia di persone
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.