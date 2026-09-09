Erano iniziati bene, ma la sconfitta contro la Cina ha complicato le cose: ora è nella parte peggiore del tabellone e stasera gioca contro l’Australia
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Fonte: il Post
Ai Mondiali di basket per l’Italia si fa dura
9 Set 2026 • 0 commenti
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