Continua a leggere: Al deputato Emanuele Pozzolo è stata sospesa la patente per un anno dopo un incidente con tasso alcolemico superiore al limite
Fonte: il Post
Al deputato Emanuele Pozzolo è stata sospesa la patente per un anno dopo un incidente con tasso alcolemico superiore al limite
29 Giu 2026 • 0 commenti
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