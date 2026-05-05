Tanti abiti indossati all’evento annuale a New York li simulavano, riprendevano e mettevano in mostra, in un’evoluzione del “naked dress”
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Fonte: il Post
Al Met Gala si sono visti molti capezzoli, soprattutto finti
5 Mag 2026 • 0 commenti
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