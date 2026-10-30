Lo dice una relazione preliminare sul disastro in cui sono morte 69 persone: quattro volte la velocità prevista dai protocolli di sicurezza
Continua a leggere: Al momento dell’incidente in Spagna, il treno Renfe andava a più di 160 km/h
Fonte: il Post
Al momento dell’incidente in Spagna, il treno Renfe andava a più di 160 km/h
30 Ott 2026 • 0 commenti
Lo dice una relazione preliminare sul disastro in cui sono morte 69 persone: quattro volte la velocità prevista dai protocolli di sicurezza
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