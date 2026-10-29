“Al momento nessuno ha il coraggio di porre il problema della sua inadeguatezza”

Un’editoriale di Linkiesta (risalente a fine agosto, e che si basa sui sondaggi che circolavano allora) sui dibattiti interni al Campo Largo.

Per il direttore della rivista Mario Lavia, una vittoria della Schlein nelle primarie porterebbe al collasso dei 5 Stelle alle urne, e una vittoria di Conte provocherebbe un’implosione del PD: in qualunque caso, quindi, le speranze del Campo Largo sarebbero danneggiate. D’altra parte, l’ipotesi di un candidato terzo viene fermamente rifiutato dalla Schlein, che si fa forte del lavoro fatto finora e del recupero nei sondaggi. Per questo, Lavia auspica che la Direzione del PD riesca a sfiduciarla, come avvenne a Letta nel 2013, o a convincerla a ritirarsi.