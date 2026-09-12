Nel 2001 il gruppo terroristico che organizzò l’attentato alle Torri Gemelle voleva cacciare gli Stati Uniti dal Medio Oriente: oggi ha tutta un’altra forma
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Fonte: il Post
Al Qaida, prima e dopo l’11 settembre
12 Set 2026 • 0 commenti
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