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Al Qaida, prima e dopo l’11 settembre

Al Qaida, prima e dopo l’11 settembre

12 Set 2026 di hookii0 commenti

Nel 2001 il gruppo terroristico che organizzò l’attentato alle Torri Gemelle voleva cacciare gli Stati Uniti dal Medio Oriente: oggi ha tutta un’altra forma
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Fonte: il Post


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