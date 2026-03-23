L’affluenza è già alta – 46 per cento – anche se il dato è parziale: tutte le notizie della giornata elettorale, man mano che arrivano
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Fonte: il Post
Al referendum sulla giustizia c’è una partecipazione inaspettata
23 Mar 2026 • 0 commenti
L’affluenza è già alta – 46 per cento – anche se il dato è parziale: tutte le notizie della giornata elettorale, man mano che arrivano
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