Erano a Roma per un concorso che dovrebbe stabilizzarli e risolvere almeno in parte la storica carenza di funzionari
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Fonte: il Post
Al tribunale di Prato sono slittate tutte le udienze perché non c’erano cancellieri
29 Mag 2026 • 0 commenti
Erano a Roma per un concorso che dovrebbe stabilizzarli e risolvere almeno in parte la storica carenza di funzionari
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