Continua a leggere: Alcuni lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato una parte dell’aeroporto di Genova per protestare contro la cassa integrazione
Fonte: il Post
Alcuni lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato una parte dell’aeroporto di Genova per protestare contro la cassa integrazione
19 Ott 2026 • 0 commenti
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